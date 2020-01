W naszym przypadku podsumowanie 2019 roku to jednocześnie podsumowanie 10-lecia działalności. Zaczynaliśmy w małym biurze, a obecnie rezydujemy w 300-metrowym showroomie z biurem projektowym w centrum Warszawy.

Niedługo „dobijemy” do 2000 realizacji, ale to nie liczba jest tutaj najważniejszą miarą naszego sukcesu, a fakt że nasi klienci wracają do nas z kolejnymi mieszkaniami i darzą architektów oraz podwykonawców dużym zaufaniem.

Lubimy wspominać jedną z naszych najbardziej spektakularnych realizacji - pokazowy apartament w inwestycji sPlace Park dewelopera Layetana na warszawskim Żoliborzu. Zaprojektowane przez Monikę Ordysińską wnętrze w standardzie premium to mieszkanie pełne świeżości i nowoczesnych rozwiązań, które sprzyja ucieczce od miejskiego zgiełku stolicy.

Nasze wieloletnie doświadczenie, utalentowany zespół i renomę doceniają także fundusze inwestycyjne choćby przy projekcie z LRC Group i jego marką Vonder Europer zajmującą się najmem mieszkań w całej Europie. Projekty z takimi inwestorami to działania na wielką skalę, którym bez cienia wątpliwości możemy sprostać na wysokim poziomie.

Ponownie udało się nam zorganizować dwa spotkania warsztatowe dla architektów i entuzjastów projektowania w naszym Showroomie, które zgromadziły pokaźne grono gości głodnych wiedzy. Do tego – aby być na bieżąco z trendami przeprojektowaliśmy część naszego biura – m.in. kuchnie i strefę dla pakietu VIP.

Planujemy, by nadchodzący 2020 stał się dla marki dużym punktem zwrotnym. Tutaj zdecydowanie upatrujemy moment otworzenia się Decoroom na inne rynki.

Adam Budzyński / Wiceprezes Zarządu Decoroom